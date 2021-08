Jose Cacabelos: "Jose Cacabelos: "A decisión de manter o maximo nivel de restriccións para O Grove responde a un criterio político"

O feito de manter o concello de O Grove en nivel máximo de restriccións recibe o rexeite frontal do seu alcalde. Esta situación manterá, a partir do sábado, as limitacións extremas como o peche do ocio nocturno ou a obligatoriedade de presentar o certificado covid para acceder ao interior da hostalería.

Esta decisión do comité clínico de expertos que asesora a Xunta de Galicia foi recibida con incomprensión polo alcalde do concello de O Grove. A boa evolución de casos no concello, a pesar de atoparse nun nivel por enriba dos 500 casos acumulados a 14 días. A lectura do rexedor é que permanecer no máximo nivel de restriccións forma parte dun castigo severo cando outros municipios do entorno presentan unha situación parecida. Califica a medida como una decisión "política e non técnica".

Pode escoitar toda a entrevista con Jose Cacabelos, alcalde de O Grove.