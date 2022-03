Máis de Un Pontevedra

Carme Fouces: "O Salón do Libro contribúe a que as nenas e os nenos se críen nun ambiente de paz e cultura"

Convidamos á concelleira de Cultura de Pontevedra para coñecer todos os detalles da programación do Salón do Libro Infantil e Xuvenil que este venres abre as súas portas no Pazo da Cultura e noutros espazos da cidade