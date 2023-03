ONDA CERO PONTEVEDRA

Cántamo en galego 13/03/2023

Tódolos luns comezamos co bo ritmo de artistas e bandas galegas que cantan en galego. Hoxe temos diversas propostas para todos os gustos musicais.Facemos soar a Banda de Ruxe, ruxe con "Vaia onda vaia", continuamos con "Embora", a canción entre o arousano Xackal e mexicana Pahua.Finalizamos con "Emperatriz" do grupo Copa Turbo que estará en concerto na SALA KARMA de (Pontevedra) o sábado 18 de Marzo as 22:00 horas.