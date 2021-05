No 2014 estrenábamos esta sección musical e hoxe seguimos escoitando novos temas e descubrindo novos grupos e bandas de diferentes estilos musicais. Neste inicio de semana escoitamos a MOEL , Antía Muiño, A Banda da Loba e unha versión do clásico "Sacristán de Coimbra" da man de Paco Lodeiro. Escoita a sección musical no enlace directo a nosa web local.