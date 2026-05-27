A Xustiza ourensá impide un matrimonio de conveniencia

A Xuiz encargada do rexistro civil de O Barco de Valdeorras denegou a celebración dun matrimonio civil ó considerar que non existe un verdadeiro consentimiento.
A parella recurríu a decisión tanto no xulgado de instancia como na Audiencia, pero sen éxito.
Os maxistrados chegaron á mesma conclusión que a Xuiz valdeorresa por entender que o enlace tiña como obxecto aproveitar as avantaxes da apariencia matrimonial considerando que se trataba dunha simulación ó detectarse un descoñecemento relevante de ambos membros da parella.
Creen que con este acto civil a muller pretendía adquirir a nacionalidade española.