Infraestructuras

O subdelegado do goberno comproba a nova liña Ourense-Ponferrada de Renfe

Entrou en servizo o 7 de abril

Paco Sarria

Ourense |

O subdelegado do goberno comproba a nova liña Ourense-Ponferrada de Renfe
O subdelegado do goberno comproba a nova liña Ourense-Ponferrada de Renfe | onda cero ourense

O subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, comprobou de primeira man o éxito da nova frecuencia habilitada por Renfe desde o 7 de abril na liña entre Vigo e Ponferrada, un servizo moi valorado polos veciños e veciñas de Valdeorras.

Eladio Santos destacou o compromiso do Goberno de España coa dotación de servizos no rural, xa que agora hai alternativas de viaxe de mañá e de tarde para conectar as vilas da comarca de Valdeorras entre elas e coas súas cidades de referencia: Ourense e Ponferrada.

Renfe reforzou a comunicación ferroviaria desta liña cunha segunda frecuencia por cada sentido. Desde Vigo Guixar, sae ás 8:30 horas e chega a Ponferrada ás 14:00 horas. En sentido contrario, a hora de saída é ás 16:05 horas e a chegada a Vigo, ás 21:33 horas.

O subdelegado remarca que “este servizo se suma á nova conexión da Gudiña con Madrid que comezará no mes de maio e posibilitará ir e volver á capital española no mesmo día”.

