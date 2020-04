O Sindicato Labrego Galego quere expresar a súa disconformidade con que se siga impedindo o coidado dos viñedos para autoconsumo ou como actividade non profesional, limitando o acceso só para ribeiras que están no mesmo termo municipal da persoa titular ou a cinco quilómetros como máximo se están noutro concello. Esta norma denota un fondo descoñecemento da realidade galega, xa que a especial situación xeográfica dos cultivos de vide e a estacionalidade dos seus traballos e coidados favorecen o feito de que moitas persoas teñan viñedos a distancias moi superiores ás establecidas na orde da Consellaría de Medio Rural.

Dende o SLG avogamos por que se permita ás persoas que teñan viñedos poder coidalos e traballalos con independencia da distancia a que se atopen. No que se refire ás persoas que se dedican profesionalmente á viticultura, un dos sectores máis castigados polo impacto da crise do Covid19, van precisar algo máis que permiso para poder traballar nos viñedos. A preocupante situación actual, coa comercialización de viño colapsada polo peche da hostalería, pódese tornar catastrófica no momento que nos acheguemos á seguinte vendima e moitas adegas se atopen cos almacéns cheos de viño sen vender, o que sen dúbida influirá na caída dos prezos e das compras de uva.

Diante desta preocupante situación, dende o Sindicato Labrego Galego pedimos que, de maneira inmediata, a Consellaría de Medio Rural se poña a traballar nunha potente campaña publicitaria que promova o consumo de viños galegos no propio fogar e non en restaurantes e bares. De nada nos servirán as compras que se poidan facer grazas á iniciativa de Mercaproximidade se despois os consumidores e consumidoras non mercan viño nos supermercados e comercios ou, o que é case peor, optan por denominacións de orixe non galegas como adoita acontecer. Comunicado de prensa do SLG 29-04-2020 O SLG pide medidas de apoio contra a crise no sector do viño e critica as restricións absurdas na viticultura de autoconsumo.

En segundo lugar, da mesma maneira que se debería facer con outros sectores agrogandeiros afectados pola crise, Medio Rural debería redistribuír os fondos do Plan de Desenvolvemento Rural (PDR) para crear unha liña de axudas directas destinadas a paliar as previsibles perdas que sufrirá o sector vitivinícola, especialmente pensando en axudar á parte máis vulnerable como son as pequenas adegas e a produción de uva.