O PSOE de Ourense pide as actas ó Alcalde de Barbadás

A executiva socialista provincial considera que neste momento as víctimas que denunciaron asosos laboráis e sexuais deben estar no centro das preocupación do partido e que en consecuencia foron activados os protocolos con rigor e transparencia.
O secretario provincial Álvaro Vila anunciou que, unha vez escoitado o Alcalde de Barbadás, e causada baixa no partido, lle piden agora que entregue as actas como edil e deputado provincial.
Sobre o resto de edís socialistas en Barbadás, de momento non constan novidades.
Preguntado en Onda Cero sobre as motivacións de que estos asuntos afloren, non descartou que haxa xente detrás utilizando as situacións xeradas, pero incidiu en que dende Ourense non queren saber nada de bandos, sinón de estar coas víctimas.
Sobre o futuro do concello de Barbadás, con 6 edís socialistas elexidos nas listas que encabezou Valcárcel dixo que polo de agora non é momento de abordar o futuro sobre que farán (si seguirán apoiando ó Alcalde, agora no grupo de non adscritos) ou non.