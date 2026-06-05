Sanidade

Preocupa a situación das urxencias do CHUO ó BNG

Tamén expresaron preocupación os profesionais

Paco Sarria

Ourense |

Preocupa a situación das urxencias do CHUO ó BNG
Preocupa a situación das urxencias do CHUO ó BNG | onda cero ourense

O BNG esixe á Xunta medidas diante da situación das urxencias sanitarias no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.

Neste senso, a parlamentaria nacionalista Noa Presas, acusa á Xunta do Partido Popular de facer unha política sanitaria temeraria ao non garantir nin a metade do personal necesario, polo que demanda a convocatoria dunha mesa de traballo urxente na que esté presente unha representación do personal e os colexios profesionais de médicos e enfermeiría.

Neste senso os propios médicos de urxencias alertaron da falla de recursos humáns nunha zona tan sensible para un hospital.

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