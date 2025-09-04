Visitou as zonas afectadas pola vaga de lumes no Val de Monterrei a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, para que o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, debe demitir por entender que quen formou parte do problema non pode ser parte da solución.
Pontón reitera a petición de demisión de Rueda
A voceira nacionalista voltou a visitar zonas afectadas polos lumes
Visitou as zonas afectadas pola vaga de lumes no Val de Monterrei a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, para que o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, debe demitir por entender que quen formou parte do problema non pode ser parte da solución.