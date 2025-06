Piden a comparecencia de Marlaska pola inseguridade en A Ponte-Ourense

O voceiro do grupo Popular no Congreso, Miguel Tellado ven de solicitar a comparecencia do Ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska para informar urxentemente, explica, “da crecente inseguridade que viven os barrios de A Ponte, O Pino, e O Vinteún” e que os veciños veñen reiteradamente denunciando e esixindo medidas polos sucesivos episodios de furtos, roubos, e usurpacións que sofren cada día e que converten a zona en “punto negro” de conflictividade.

Explica Tellado na petición que “esta situación de inseguridade está causando malestar entre os veciños que se sinten abandonados polas administración e que saen ás rúas con medo polos altos níveis de delincuencia.