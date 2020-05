A Xunta colabora na humanización de varias prazas públicas de Rairiz de Veiga

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda colaborará co Concello de Rairiz de Veiga na mellora e humanización de varias prazas deste municipio. Así llo trasladou a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, á alcaldesa, Asunción Morgade, coa que mantivo unha reunión por videoconferencia e na que lle trasladou que o convenio de colaboración, polo que se executará esta actuación, está formalmente asinado; polo que o departamento que dirixe poderá iniciar os trámites para a licitación das obras.

Ángeles Vázquez salientou que a sinatura deste convenio- ao que se destinan máis de 100.000 euros, dos cales a Xunta aporta un 70%- forma parte do Plan hUrbe, posto en marcha polo Goberno galego para mellorar as condicións e as contornas urbanas; ao tempo que se colabora cos concellos a facer fronte a proxectos que -en ocasións- teñen un custe orzamentario elevado para as arcas municipais.

Tanto a conselleira, como a alcaldesa, destacaron que esta actuacións contribuirá a mellorar as relacións entre a veciñanza, ao reformar e humanizar espazos de lecer, e terá un impacto moi positivo sobre a seguridade viaria desta zona.

Cómpre lembrar que a Consellería de Medio Ambiente promove e colabora a través de diversas liñas de axudas dirixidas aos concellos no desenvolvemento de intervencións urbanísticas orientadas a frear o despoboamento do rural, potenciar as infraestruturas, os servizos e os equipamentos municipais e, en definitiva, mellorar o benestar e a calidade de vida da poboación das vilas e cidades galegas.

Angeles Vazquez, na reunión coa alcaldesa de Rairiz de Veiga / xunta de galicia

Ángeles Vázquez subliñou que esta actuación do Plan hUrbe é de gran importancia para os concellos pois permite a materialización de determinados proxectos urbanísticos para mellorar a calidade de vida dos seus veciños e dinamizar determinadas zonas. Neste sentido, os equipamentos urbanos desempeñan un papel fundamental como factor dinamizador para o desenvolvemento social e cultural da sociedade e son, ademais, elementos estruturais da contorna.

Asemade, este tipo de intervencións dan cumprimento ao reto do Goberno galego de acadar un urbanismo responsable e apostar pola recuperación das vilas e cidades galegas, como parte da identidade de Galicia, e son unha mostra da importancia de establecer lazos de colaboración cos municipios en proxectos que, coma este, buscan mellorar e potenciar espazos públicos xa existentes para facilitar a accesibilidade aos mesmos e poñer en valor certas zonas.

Ademais, a través da colaboración cos concellos para intervir sobre os equipamentos urbanos, tamén se axuda a frear o despoboamento do rural, xa que se potencian as infraestruturas, os servizos e as dotacións municipais e, en definitiva, se melloran o benestar e a calidade de vida da poboación das vilas e cidades galegas.