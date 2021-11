A xornada no deporte ourensán da fin de semana

Onda Deportiva Ourense - Polideportivo

Baloncesto

Club Ourense Baloncesto

O Hereda Club Ourense Baloncesto gañaba na cancha do Algeciras (67-87) e acadaba a súa cuarta victoria na tarde do sábado o que o convirte en lider en solitario no seu grupo da Leb Prata.

Solgaleo Bosco Salesianos

Segunda victoria da temporada para Solgaleo Bosco Salesianos que se impuña ó Betanzos (92-85) no seu partido desta fin de semana.

Codigalco Carmelitas

Victoria do Codigalco Carmelitas esta fin de semana (82-42) frente á Arxil.

Fútbol Sala

Sala Ourense

Derrota de Sala Ourense no Paco Paz (1-6) ante o Santiago Futsal

Ourense Envialia

Victoria do Ourense Envialia (0-4) frente ó Torcal, o que fai a primeira para o equipo de Morenín

Cidade das Burgas

O Cidade de As Burgas empataba (2-2) ante Valdetires

Ourense Envialia B

Victoria para o filial do Envialia (4-5) frente ó Rodiles

Voleyball

Voleyball Ourense Aceites Abril

Club Voleyball Ourense venceu a domicilio (0-3) ó Fertiberia Los Campos

Balonman

Carnes do Ribeiro

O Carnes do Ribeiro venceu en Coia (31-32) frente ó 6 do Nadal

E, ademáis, toda a xornada do fútbol ourensán neste enlace