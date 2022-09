O Teatro Principal acolle a estrea nacional de Arraianos

O Teatro Principal acollerá os próximos días 16, 17 e 18 a estrea nacional da obra Arraianos, de Xosé Lois Méndez Ferrín, nunha adaptación escénica realizada pola compañía Sarabela Teatro e patrocinada pola Deputación de Ourense. Esta nova produción do grupo ourensán foi presentada esta mañá no Principal coa presenza do vicepresidente segundo da Deputación, César Fernández; a xefa do servizo provincial de Coordinación Cultural da Xunta, Sandra Quintas; e a directora da compañía, Ánxeles Cuña.

César Fernández afirmou que esta obra ten todos os ingredientes para ser un éxito. Por unha banda, “porque está feita en base a un texto dun escritor ourensán, referente das letras galegas e unha desas figuras que poñen a Ourense nos máis altos lugares da literatura”. Ademais, engadiu, “tamén vai ser un éxito polo feito de que o nome do intelectual estea unido a Sarabela Teatro, compañía de referencia na nosa provincia e Galicia”.

Sandra Quintas, que tamén se sumou aos parabéns ao grupo teatral por este novo proxecto, indicou que “este é un exemplo máis da colaboración das administracións públicas no ámbito cultural, apoiando ás artes escénicas como elemento dinamizador de pobos, vilas e cidades”.

Ánxeles Cuña recoñeceu que Arraianos “é un dos retos máis difíciles e provocadores aos que se enfronta Sarabela desde a súa existencia pola tremenda capacidade fabuladora do seu autor”, adaptando unha obra fundamental na literatura galega de todos os tempos e dun escritor proposto varias veces para o premio Nobel de Literatura.

A directora explicou que esta é a primeira vez que se leva o texto a escena, desvelando que tamén se converterá proximamente nunha película. Para este proxecto, dixo Ánxeles Cuña, “escollimos dous dos dez relatos dos que consta esta obra de Méndez Ferrín, na que se relatan historias de fronteira, da “raia seca” entre Ourense e o norte de Portugal. As pezas seleccionadas son Medias azuis, onde se mesturan antigas lendas de meigas co mundo dos posuídos, e Lobosandaus, no que se fala de supersticións e mitos.

Esta nova produción de Sarabela, valorou Ánxeles Cuña, “é posible grazas a un elenco formidable, sólido e veterano no que figuran Fernando Dacosta -responsable tamén da adaptación-, Fina Calleja, Fran Lareu, Elena Seijo, Fernando González, Sabela Gago e Vadim Yukhneviche.