Entrevista con Daniel Lago

Salon do vehículo de Ocasión en Espourense, con expectativa de optimismo.

O xerente do concesionario Renault en Ourense, Daniel Lago expresou en Onda Cero Ourense o seu optimismo coa celebración do 12º Salón do Vehículo de Ocasión que se celebra no recinto de Expourense organizado por ACAUTO.