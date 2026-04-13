El Salón de Vehículo Clásico de Ourense atrajo 8.000 visitas en dos días

Con cuatro ediciones y 8.000 visitas en un fin de semana, el Salón del Vehículo Clásico se consolida como una de las citas anuales ineludibles para los amantes vehículos de época y competición que un año más disfrutaron en el recinto de los coches expuestos y de los productos ofrecidos por los más de 60 expositores. Los propietarios de clásicos se volcaron además con esta cita acudiendo a ella a bordo de su clásico y durante los dos días el salón recibió más de 450 vehículos clásicos particulares. La quinta edición se celebrará en abril de 2027.

Premios

Durante esta segunda jornada fueron entregados también los premios del 3º Concurso de Elegancia del salón. El jurado profesional estableció dos categorías cronológicas y premio un clásico de antes de 1970 y otro posterior. El Cadillac Eldorado de 1959 de Rubén Rodríguez y el Porsche 944 de 1982 de Íñigo Vila fueron los ganadores. En la categoría de votos del público a través de las redes sociales del salón el ganador fue el Alpine A310 de Jonathan Suárez.

También se entregaron hoy los premios de la tercera edición del Concurso “Mi clásico de portada” que regalaba a los ganadores el cartel promocional de la feria de 2027 con la imagen de su clásico. Los ganadores fueron Carlos Martínez con un BMW 918 IS e30 de 1990; Adrián Díaz con su Glof MK3 GTI 16v ABF de 1994 y Manolín Cagiao con su Nissan Bluebird de Grandprix de 1987. Por otro lado, Mikel Nieto y Lisardo Conde fueron los ganadores de la III Copa de Lentos en Moto organizada por el Club de vespas y Lambrettas Clásicas - Avispados de Ourense.

Y uno de los momentos de mayor emoción de la jornada de hoy fue la gran final del 3º Campeonato de Simracing de Clásicos organizado por la empresa ourensana Xog-on y que contó con 190 inscritos. Fue una emocionante final narrada por el youtuber Mario Soler que se disputó en el circuito imaginario de Dragon Trail Jardines de Croacia y cuyos finalistas compitieron con un Fiat Panda Rallye de 99 cv. El ganador fue Diego López (Vigo).