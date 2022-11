O sábado 26 celébrase o III Night Trail de Ourense

Trátase dunha proba organizada polo RunManiak Box001 Ourense Trail Club e RunManiak e que será o broche final de Sportur Galicia e do III Congreso Internacional de Turismo Deportivo que se celebran en Expourense os días 24 e 25 de novembro. O presidente do Presidente do Club Runmaniak Box 001, Lalo Arce; o director xerente de Expourense, Rogelio Martínez; o director de SolGaleo, Germán Rodríguez; o representante de Nissan Roferourense, David Gómez; o director de mercadotecnia de RunManiak, José Manuel Regueiro, e o director deportivo de Expourense, Mario González.

O III Trail Ourense Nocturno terá 2 modalidades: un trail longo de 18 km e un trail curto de 14 km e será obrigatorio participar en parellas. Celébrase o 26 de novembro a partir das 20:00 horas con saída e chegada en Expourense. Trátase dunha carreira única no panorama galego que combina o espírito de trail urbano das grandes competicións europeas desta modalidade e a carreira pola montaña co reto engadido da noite que obriga a correr con frontal e tamén nocturno e tamén en parella. A proba tamén forma parte da Liga Provincial de Trail OurenseTrail.

Percorrido

O deportista ourensán Alex Fernández Rivera será o encargado de dar a saída en Expourense ás 20:00 horas. Os primeiros quilómetros percorren o trazado urbano da senda da cidade. Unha ruta inicial que aproveita o desnivel e as dificultades da cidade, pendentes e escaleiras. A carreira discorre pola beira do Barbaña para entrar na cidade por Puente Pelamios, Praza de Abastos e As Burgas, onde a primeira dificultade se atopa coa subida polas escaleiras de Calpurnia Abana que dan acceso ao Doutor.

Anacardo. A ruta continúa cara a Praza Maior onde se suben as escaleiras de Santa María Nai e a rúa do Esquecemento. Cruzando a Praza dos Suaves accédese ás escaleiras da Rúa da Estrela que dan acceso ao Miradoiro de São Francisco. Dende aquí comeza a subida pola Rúa Canle, pasando polas escaleiras do Parque A Canle nunha subida continua ata culminar no Parque Botánico de Montealegre onde remata o tramo urbano da carreira. Trátase dunha oportunidade única de percorrer pola noite os camiños do Xardín Botánico de Ourense con vistas á cidade ao fondo.

Dende este punto a subida continúa por sendeiros puros ata chegar a Montealegre no punto xeodésico. A carreira discorre dende este punto polos montes de Santa Mariña, Zaín, Rairo ata rematar de novo en Expourense, tras percorrer 18 km con 700 metros de desnivel positivo para o trail longo e 14 km con 450 metros de desnivel positivo para o curto.

Inscricións

A inscrición estará dispoñible ata hoxe mércores 23 ás 23.59 horas ao prezo de 17 euros. Coa inscrición entregarase a todos os participantes unha fronte, patrocinada por Solgaleo AEnerxía de Ourense, necesaria para correr de noite pola montaña.

Premios

Serán 24 trofeos 12 para cada unha das modalidades, trail longo e curto, para os primeiros clasificados nas distintas categorías da proba.