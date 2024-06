A piscinas de Oira abrirán este venres para a temporada de verán

As piscinas abrirán até o día 8 de setembro, en horario continuado, desde as 11.00 até as 20.45 horas. Este ano, o Consello Municipal amplía a superficie da zona verde na contorna da piscina, para proporcionar unha maior comodidade ás persoas que utilicen a instalación, que contará ademais con vixilante e socorristas.

Tamén desde o venres, 7 de xuño, até o 8 de setembro, abrirá ao público a piscina exterior do Pavillón dos Remedios. Neste caso, pódese acceder a través dun bono diario básico de 3 euros, de luns a sábados, tamén de 11 a 20.45 horas, e os domingos, de 11 a 13.45 h.