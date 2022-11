O Ourense rompe a racha do Alcantarilla e gaña

O Alcantarilla comezou dominando os primeiros minutos de partido cun remate dereito ao pau de Mariángeles Pino e outro de Ana Belén que obrigou a Uxía a esforzarse para evitar o primeiro gol. O Ourense tentou facer boa a súa alta presión para facerse co manexo do xogo. Nun roubo de Chiky no medio campo, acabou enviando a Jenny Lores para que o Ourense fose quen abrise o marcador. A sete minutos do descanso, nunha boa combinación ofensiva, o conxunto murciano empataba cun potente disparo cruzado de Mariángeles Pino nunha xogada que ela mesma comezou. Sara Santos estrelou un remate no longueiro pouco despois. Á saída dun córner, Jenny Lores aproveitou un balón solto na área despois de que un disparo afastado de Clara Fernández lograse poñer de novo ao Envialia por diante. O período rematou cun Alcantarillado envorcado que se estrelou polo bo facer de Uxía que mantivo ao seu equipo por diante durante as vacacións.

Na segunda metade, o Alcantarilla amosou a súa mellor cara en busca do empate no luminoso e tivo unha dobre ocasión en remates de Bet e Mariángeles Pino que Uxía foi a encargada de resolver con acerto baixo os paus. O conxunto ourensán meteu con tiros de media distancia a Ana Romero, que tamén foi moi efectiva no conxunto visitante. A seis minutos do final, o Alcantarilla apostou polo xogo de cinco con Miri como porteira e xogadora. O Alcantarilla tomou posesión, pero Envialia aguantou ben o empuxón visitante e a dous minutos do final, dende o propio campo de Chiky a portería baleira tras roubar o balón, marcou o 4 a 1 que acabou pechando o partido.