Nueve miembros del equipo Marbel, en la VII SuperCopa de España

La internacional Leire Carrera (-57 kilos) participará en las dos modalidades individuales de combate -Lucha y Ne Waza (restringida en el suelo)- en la categoría junior; mientras Daniel Ferrero (-62), Martín Filgueira (-69), Grettel Pazos (-63) y Catuxa González (-70) harán doblete en la cadete y Lucía Caneiro (-52) se dedicará a Ne Waza. A excepción de Leire, será primera experiencia a nivel nacional para todos sus compañeros.

En las modalidades de Kata, el Marbel presentará a Carla Seoane y Beatriz Nesi en categoría cadete y a Lucía Caneiro y Silvia Iglesias en junior. Estas parejas competirán en Kata Dúo y Kata Show, con buenas perspectivas de medalla, tras los buenos resultados cosechados en eventos anteriores.

La joven expedición ourensana estará tutelada en el tatami por el Maestro y seleccionador gallego, Felipe Iglesias y la Maestra Anita Fernández. Los objetivos serán “competir en lo posible y medir el nivel de estos debutantes contra los mejores de España”. En cuanto

a Leire y los dúos, las previsiones serán “luchar por medallas”.