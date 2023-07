Más de Uno Ourense

En "Se nos va la olla" convidamos ao chef Luis Romaní e María García

No espazo "Se nos va la Olla" tivemos coma convidado ao chef, Luis Romaní responsable gastronómico do Grupo Grou que nos desvelou as propostas de Baisha, A Saia da Carolina e Bar dos Patos. Ademáis María García xerente de Gluten Free descobríunos a sua cociña fresca e responsable.