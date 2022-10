‘Mercar no teu comercio ten premio’ nova campaña da CEO

'Mercar no teu Comercio ten Premio' é o nome desta nova campaña que se presentou esta mañá na sede do CEO. Esta iniciativa promocional, que ten como obxectivo dar visibilidade ao pequeno comercio e impulsar as compras, a campaña desenvolverase durante unha semana en cada localidade participante, dende este 8 de outubro, que comeza no Barco, ata o 8 de novembro, que remata en Barbadás, de xeito que nos concellos participantes se sucederán as datas de celebración para que nun mes esta promoción chega a todos os recunchos da provincia.

Mecánica e premios

O funcionamento é sinxelo e accesible para calquera cliente. Durante o período de vixencia da campaña en cada localidade, o cliente que comprou no comercio local e queira probar sorte, ten que gardar as súas entradas para trocalas por participacións o último día da campaña nunha carpa que estará constituída para tal fin durante 2 horas, e na que se realizará o sorteo, que será presencial e cunha urna onde se depositarán as participacións. Cada 10 euros de compra pódese cambiar por unha participación no sorteo e o gañador deberá estar presente na carpa no momento da extracción das papeletas gañadoras.

En total, repartiranse 12.000 euros en formato de tarxeta prepago para gastar no pequeno comercio. En Ourense cidade xóganse 2.100 euros repartidos en 4 premios de 300 euros e 18 de 50 euros; mentres que o importe por cada chalé é de 900 euros, repartidos en 2 tarxetas para gastar 300 euros cada unha, e outras 6 por valor de 50 euros. Esta distribución débese ao censo tanto de poboación como de empresas da capital respecto das localidades participantes.

A campaña desenvolverase entre o 8 de outubro e o 8 de novembro nas localidades do Barco de Valdeorras, Allariz, Xinzo de Limia, Verín, Ourense, Ribadavia, Celanova, O Carballiño, A Pobra de Trives, Castro Caldelas, Maceda e Barbados. Para iso, a Federación de Comercio conta coa colaboración e apoio das asociacións de comerciantes destes concellos. Neste sentido, Beatriz Gómez quixo destacar na súa intervención a colaboración destas entidades, así como a dos 3 concellos que non contan con asociación mercantil: Allariz, Trives e Castro Caldelas; e o apoio de Abanca e Femxa para desenvolvelo. A campaña está organizada polas federacións comerciais de Ourense e Galicia e conta tamén co apoio da Dirección Xeral de Comercio dependente da Consellería de Economía, Industria e Innovación.

O presidente do colectivo ourensán aproveitou para comentar a difícil situación que atravesa o pequeno comercio, que trata de seguir resistindo ante a crise que atravesa o sector. Por iso apuntou que as campañas deste tipo son moi positivas, ademais de 'necesarias para dar visibilidade ao pequeno comercio, fundamental para a creación de riqueza, emprego e dinamización das cidades'.