Magia, cultura y actividades familiares para el 25 aniversario de CC Ponte Vella

Las actividades se desarrollarán en distintos espacios del Ponte Vella Centro Comercial y Ocio.

Magia en CC Ponte Vella

La magia tendrá una cita fija todos los sábados de octubre a las 19:00 horas en la segunda planta. Dani Polo, Mago Albert, O Mago Paco, José Rivera y Pablo Estévez protagonizarán los cinco espectáculos programados.

Cuentacuentos infantiles

Los más pequeños podrán disfrutar de dos cuentacuentos infantiles teatralizados, ambos a las 18:00 horas en la segunda planta: el sábado 17, Bea Iglesias presentará Eu quero voar; y el viernes 23, Inma Soto contará Xela, aventura na fraga. Las sesiones están dirigidas a niños y niñas a partir de 3 años.

Fiesta infantil

El sábado 24 de octubre, de 17:00 a 20:00 horas, Ponte Vella acogerá una fiesta infantil con bailes, mascotas, pasacalles, globoflexia, fotomatón, karaoke y una yincana de juegos populares. La programación de fin de mes incluirá también el Samaín, el sábado 31, con un photocall de levitación y pintacaras de 16:30 a 20:30 horas.

Música y poesía

El viernes 2 de octubre a las 12:00 horas, en la segunda planta, con el Círculo Poético Ourensán, dentro del XVI Encontro Internacional de Poesía "Víctor Campio"

Exhibiciones de baile

El viernes 9 de octubre, en las terrazas de restauración, habrá exhibiciones de baile a cargo de la escuela Estilo Libre. Los grupos infantiles actuarán a las 18:00 horas y los de adultos, a las 19:15 horas.

Concentración de coches deportivos

El sábado 10, de 10:00 a 12:00 horas en las terrazas de Ponte Vella Centro Comercial y Ocio habrá concentración de coches deportivos de alta gama.

Clases de dibujo y pintura

Entre el 16 de octubre al 14 de noviembre, los viernes de 19:00 a 20:00 horas y los sábados de 11:00 a 12:00 horas. No habrá clases el 23 ni el 24 de octubre. El material para las clases de pintura está incluido y es necesaria la inscripción a través de www.pontevella.com

Talleres infantiles

Durante el mes de octubre continuarán además los talleres infantiles, los jueves, viernes y sábados de 17:30 a 20:30 horas, con la visita de Ponti los sábados de 18:00 a 20:00 horas.

Zona Gaming

La zona gaming, situada en la planta baja de Ponte Vella, abrirá los viernes y sábados de 18:00 a 21:00 horas.