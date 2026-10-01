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Magia, cultura y actividades familiares para el 25 aniversario de CC Ponte Vella

CC Ponte Vella celebra en octubre su 25 aniversario con una programación que reúne espectáculos de magia, cuentacuentos teatralizados, música, baile, talleres y propuestas para el público infantil

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Magia, cultura y actividades familiares para el 25 aniversario de CC Ponte Vella
Magia, cultura y actividades familiares para el 25 aniversario de CC Ponte Vella | CC Ponte Vella

Las actividades se desarrollarán en distintos espacios del Ponte Vella Centro Comercial y Ocio.

Magia en CC Ponte Vella

La magia tendrá una cita fija todos los sábados de octubre a las 19:00 horas en la segunda planta. Dani Polo, Mago Albert, O Mago Paco, José Rivera y Pablo Estévez protagonizarán los cinco espectáculos programados.

Cuentacuentos infantiles

Los más pequeños podrán disfrutar de dos cuentacuentos infantiles teatralizados, ambos a las 18:00 horas en la segunda planta: el sábado 17, Bea Iglesias presentará Eu quero voar; y el viernes 23, Inma Soto contará Xela, aventura na fraga. Las sesiones están dirigidas a niños y niñas a partir de 3 años.

Fiesta infantil

El sábado 24 de octubre, de 17:00 a 20:00 horas, Ponte Vella acogerá una fiesta infantil con bailes, mascotas, pasacalles, globoflexia, fotomatón, karaoke y una yincana de juegos populares. La programación de fin de mes incluirá también el Samaín, el sábado 31, con un photocall de levitación y pintacaras de 16:30 a 20:30 horas.

Música y poesía

El viernes 2 de octubre a las 12:00 horas, en la segunda planta, con el Círculo Poético Ourensán, dentro del XVI Encontro Internacional de Poesía "Víctor Campio"

Exhibiciones de baile

El viernes 9 de octubre, en las terrazas de restauración, habrá exhibiciones de baile a cargo de la escuela Estilo Libre. Los grupos infantiles actuarán a las 18:00 horas y los de adultos, a las 19:15 horas.

Concentración de coches deportivos

El sábado 10, de 10:00 a 12:00 horas en las terrazas de Ponte Vella Centro Comercial y Ocio habrá concentración de coches deportivos de alta gama.

Clases de dibujo y pintura

Entre el 16 de octubre al 14 de noviembre, los viernes de 19:00 a 20:00 horas y los sábados de 11:00 a 12:00 horas. No habrá clases el 23 ni el 24 de octubre. El material para las clases de pintura está incluido y es necesaria la inscripción a través de www.pontevella.com

Talleres infantiles

Durante el mes de octubre continuarán además los talleres infantiles, los jueves, viernes y sábados de 17:30 a 20:30 horas, con la visita de Ponti los sábados de 18:00 a 20:00 horas.

Zona Gaming

La zona gaming, situada en la planta baja de Ponte Vella, abrirá los viernes y sábados de 18:00 a 21:00 horas.

Actividades 25 aniversario CC Ponte Vella
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