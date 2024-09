Lorenzo González (Alma Llanera): "España no es el mejor destino para Edmundo González"

Dende o colectivo que agrupa á comunidade venezolán en Ourense; "Alma Llanera"; Lorenzo González contou en Onda Cero que nos últimos días recibiron unhas 600 peticións de información procedentes de aquel país e estima en 10 millóns de compatriotas os que queren abandonar Venezuela. González tamén declarou que non cree que España sexa o mellor país no que Edmundo González poida exiliarse "por que Sánchez no lo ha reconocido como presidente y gobierna con chavistas", pero admitíu que ten sentimentos encontrados por que González tampouco podía converterse en mártir, "pese a que Venezuela acostuma a esquecer ós seus mártires".