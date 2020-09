Jácome retira as competenicas a Miguel Caride e Manuel Alvarez

O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, retiraralles as competencias delegadas no Concello de Ourense aos concelleiros Jose Miguel Caride Domínguez e Manuel Álvarez Fernández. Así mesmo procederá a destituír a Miguel Caride como membro e como concelleiro-secretario da xunta de goberno local.

Miguel Caride / onda cero

As razóns destas destitucións son, sinala o alcalde, “a evidente perda de confianza, a indisciplina e a falta de disposición para buscarlles unha solución aos problemas recentes, e non acudir nin sequera ás citas convocadas pola Alcaldía, a última onte mesmo no caso de Miguel Caride”. Ademais, na decisión adoptada tamén se tivo en conta “a baixa produtividade da Concellería de Infraestruturas cuxo máximo responsable é o concelleiro delegado”.