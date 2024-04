400 deportistas se reunirán na VII edición da “Ourense Strade Termal”

O presidente do Inorde destacou a “gran acollida” que ten cada ano esta proba e puxo en valor o carácter “dinamizador” deste tipo de eventos afirmando que “a oferta de aloxamento do Xurés está ao 100% de ocupación e, ademais, xéranse pernotacións noutros puntos próximos da provincia”. A “Ourense Strade Termal” logra en cada edición “atraer a máis participantes de fóra de Galicia, principalmente de Madrid, País Vasco, Cantabria, Asturias e do norte de Portugal”, salientou Rosendo Fernández.

Esta nova edición da “Ourense Strade Termal” levará aos cicloturistas apaixonados do “sterrato” a descubrir fermosas paraxes da Baixa Limia, pertencentes aos concellos de Lobios e Muíños. Ademais, a “Ourense Strade Termal” conserva o seu carácter internacional e levará aos participantes novamente ata a Cámara Municipal de Montalegre.

A competición, que está dentro do Calendario Nacional da Real Federación Española de Ciclismo, ofrece aos deportistas dous percorridos: o gran fondo de 110 quilómetros e cun desnivel de 1.800 metros, e un mini fondo de 80 quilómetros con 1.200 metros de desnivel acumulado, dúas distancias con tramos de terra compactada. A saída, será ás 9.30 horas no Balneario Lobios Caldaria situado en Riocaldo (Lobios), onde tamén será o punto de chegada.