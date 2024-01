Isabel Rodríguez anuncia o compromiso do Goberno de aumentar a contía do Bono de Alquiler Xoven

Un dos obxectivos do Bono de Aluguer Xove −250€/mes− é facilitar o acceso á vivenda dos mozos −entre 18 e 35 anos−, en todo o territorio, ofrecendo unha liña de axudas que cobre o seguro de impago, ampliando a oferta a prezos accesibles. A CCAA poderá achegar ata o 40% dos ingresos do aluguer, dependendo de distintos criterios. Neste sentido, o ministro pediu "corresponsabilidade para que as comunidades autónomas incrementen os seus orzamentos".

"O Bono de aluguer de mozos vai na boa dirección. Por iso quero facer un chamamento para que sigamos poñendo en marcha iniciativas que vaian nese sentido. Sen dúbida imos aumentar as cantidades que estamos aportando ás comunidades autónomas para que poidan entregar estes bonos de aluguer xuvenil á poboación que máis o necesita nos seus territorios. Pero tamén lles imos pedir que analicen o que está a fallar para que non se poida aplicar do mesmo xeito en todas as comunidades”, destacou a conselleira.

Por iso, engadiu, “do mesmo xeito que lles imos pedir que, do mesmo xeito que o Goberno de España contribúe a esta política, asuman tamén con responsabilidade que complementan a achega do Estado para este obxectivo, que é para facilitar o acceso ao aluguer dos mozos e mozas para que poidan desenvolver plenamente o seu proxecto de vida”.