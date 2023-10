O Goberno autoriza investir 134,8 millóns de euros para remodelar e ampliar a estación de Ourense

O Consello de Ministros autorizou hoxe ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana (Mitma) a licitación, a través de Adif Alta Velocity, das obras de ampliación e remodelación da estación de Ourense, cun valor estimado de 134,8 millóns de euros (IVE). non incluído).

A actuación transformará a estación de Ourense, triplicando o espazo para os viaxeiros e dotándoa de once vías, tres delas dedicadas á alta velocidade. A nova estación converterase así nun nó de mobilidade sostible e intermodal no noroeste do país, para dar resposta ao aumento do tráfico asociado á liberalización e modernización da liña de Monforte de Lemos e Lugo.

Ademais, conservará e potenciará o edificio da estación e os seus elementos históricos, como os murais do vestíbulo, e promoverá a integración do ferrocarril na cidade e a súa permeabilidade, xerando un novo espazo urbano para a cidadanía. A súa construción suporá un reto técnico, tanto pola dimensión do proxecto, que inclúe a ampliación e remodelación do edificio de viaxeiros e das vías, como pola súa cobertura parcial, como polo reto de coordinar a obra mentres permaneza. en servizo.estación.

Esta ampliación e remodelación súmase aos traballos realizados na estación e na súa contorna con motivo da chegada da alta velocidade a Ourense en 2021. Autorízase a licitación tras a actualización do orzamento de investimento, derivado do incremento rexistrado nalgúns materiais fundamentais do proxecto, como os prefabricados. Para a súa aprobación, o Consello de Administración de Adif AV procedeu, na súa recente reunión de setembro, a abandonar o proceso de contratación iniciado e a aprobar, previa autorización do Consello de Ministros que se celebra hoxe, unha nova licitación.

Máis espazos para viaxeiros e estradas, e máis sustentabilidade

O edificio de viaxeiros da estación triplicará a súa superficie ata os 1.340 m2. A remodelación do vestíbulo potenciará a iluminación natural, reabrindo as fiestras da fachada, e dotarase dunha nova sala de embarque, acristalada e con vistas ao patio do tren, no espazo das antigas plataformas 1 e 2. Dende este novo salón, o acceso ás plataformas realizarase a través dun paso elevado cuberto e accesible, con ascensores e escaleiras fixas e de escaleiras mecánicas.

Así mesmo, reordenaranse as vías e andenes -xa serán once vías para trens de viaxeiros, tres delas de alta velocidade- e remodelarase a praza cunha marquesiña de gran altura na entrada principal da estación e cubertas modulares inferiores. no resto, favorecendo a integración urbana mediante o acceso peonil e o tráfico rodado, e a conexión co transporte de última milla.

Integración ferroviaria e novos espazos para a cidadanía

O proxecto tamén contempla a cobertura parcial da vía da estación (desde o paso superior da avenida de Santiago polo oeste, ata as rúas Ático Noguerol e Alejandro Pedrosa) coa construción de vigas e un forxado de formigón no que se habilitará un novo espazo urbano: unha zona verde, integrada na cidade mediante ramplas e escaleiras.

A permeabilidade do ferrocarril complétase cunha pasarela peonil cuberta, dotada de ascensor, que cruzará as vías da estación e substituirá o actual paso inferior urbano. A actuación inclúe outras obras como a construción dun novo cambiador de ancho en sentido Santiago e a colocación de pantallas acústicas.

A ampliación e remodelación da estación de Ourense súmase ás que xa se están acometendo noutras grandes estacións da rede galega, como as de Santiago, A Coruña-San Cristóbal e Lugo.