Gadis no Top 10 das empresas do seu sector en España

Gadis sitúase de novo no top 10 nacional das empresas do seu sector máis responsables en termos de ESG (Enviromental, Social and Governance). O propósito da cadea de supermercados 100% galega de xerar impacto positivo na súa contorna a través da sustentabilidade económica, social e ambiental volveu a recibir o aval do informe Merco Responsabilidade ESG correspondente ao ano 2024, que acaba de ser presentado e no que Gadis figura no 7º posto.

O informe Merco, que cumpre a súa 14ª edición, inclúe ás compañías que desenvolven a súa actividade en España e que obteñen unha mellor valoración ao medir o compromiso co medioambiente e o cambio climático, a responsabilidade co equipo humano, a relación cos clientes e a sociedade, así como a nivel ético e de transparencia e bo goberno.

Única empresa galega de distribución no top 10

Supermercados Gadis repite como a única cadea galega de alimentación e distribución presente no top 10 da clasificación sectorial, o que confirma o seu obxectivo de mellorar o benestar social a través do desenvolvemento da súa actividade empresarial.

A compañía defende un modelo de negocio sostible en toda a cadea de valor, que contribúe á vertebración do territorio prestando un servizo esencial. Estimula un tecido produtivo socioeconómico innovador e competitivo a través das compras a máis de 2.500 provedores locais de Galicia e Castela e León, dos que 1.017 son de alimentación. As relacións a longo prazo cos produtores de proximidade favorecen a súa expansión, xerando un ecosistema ao seu ao redor que xera valor e afianza poboación en diferentes contornas urbanas e rurais.

A atención directa e personalizada nas seccións de produto fresco exerce de motor de atracción de novo talento e creación de emprego con perfís profesionalizados, ademais de contribuír á loita contra o desperdicio alimentario, fomentar o consumo responsable e diminuír o uso de envoltorios. Incentivar o consumo de produtos frescos nos puntos de venda tamén repercute positivamente a nivel social, económico e ambiental.