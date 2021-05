Xela Arias, na Insua dos Poetas, feita jazz e palabra

O Día das Letras Galegas tivo hoxe o gran acto de lembranza da poeta Xela Arias, á quen se lle dedica este ano a efeméride da nosa cultura. Jazz e poesía mesturados para dar forma no espazo único de natureza e intelectualidade que conforma a Insua dos Poetas (na Esgueva, Madarnás, O Carballiño). Sobre o escenario, o escritor porteño e ourensán Luis González Tosar destacou a personalidade de Xela Arias como muller e poeta e a súa amizade, para dar paso, de seguido, aos poetas Quico e Rochi Nóvoa, e á banda 4Mal Quarter Jazz, que brindaron ao público o espectáculo de música e palabras titulado “Musicando versos”.

O acto contou coa presenza do vicepresidente da Deputación de Ourense César Fernández; o alcalde do Carballiño, Francisco Fumega; a deputada provincial de Cultura, Patricia Torres, e demais persoeiros institucionais, sociais e culturais, nunha xornada na que e protagonista foi Xela Arias, poeta, profesora, editora e tradutora galega. A actividade, patrocinada pola Deputación de Ourense a través da Rede de Auditorios Provincial, contou tamén co apoio do Concello do Carballiño.