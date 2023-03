"A Furgoteca" segue viaxando por Ourense

Este martes desprazarase a Vilardevós (praza do Concello, feira, Trasigrexa e Osoño), o mércores a Baltar (praza do Concello, feira, Tixós e Garabelos), o xoves a Oímbra (praza do Concello) e rematará a semana na Gudiña (praza do Concello, feira, O Canizo e Tameirón).

Todo o calendario cos lugares e paradas que se realizarán nas vindeiras semanas están dispoñibles xa na páxina web cultura.gal/furgoteca, nos lugares de información habituais do concello ou a través das redes sociais.

Na furgoteca pódense levar en préstamo exemplares de libros, películas, música ou xogos físicos e dixitais así como publicacións periódicas como revistas e xornais. Tamén se poden facer os trámites de expedición de carnés de usuario, formación nos sistemas de préstamos dixitais, así como distintas actividades de formación. Teñen conexión a internet, equipos informáticos portátiles e impresora. As bibliotecas móbiles son atendidas por persoal cun perfil técnico especialista en ocio educativo e animación sociocultural.