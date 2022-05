Deputación e Amigos da Vía da Plata avanzan na organización do congreso internacional dos Camiños de Santiago

O presidente da Deputación, Manuel Baltar, recibiu no Pazo Provincial á directiva da Asociación Cultural Amigos Camiño Mozárabe - Vía da Plata, encabezada polo seu presidente na provincia, José Luis Rodríguez Cid, para avanzar nos preparativos do 13º Congreso Internacional dos Camiños de Santiago que se celebrará en Ourense do 20 ao 23 de abril do próximo ano.

Unha cita que converterá á cidade ourensá na capital da peregrinación xacobea. “Esta é unha vía perfecta para promocionar a provincia e, sobre todo, para poñer en valor a Vía da Plata”, sinalou o presidente do goberno provincial, lembrando que “dentro das moitas potencialidades de Ourense, esta é unha delas. Por iso para nós é fundamental esta ruta, que atraviesa a terceira parte dos concellos da provincia. E levamos tempo impulsándoa en colaboración coa Asociación Cultural Amigos da Vía da Plata, facéndolle o camiño máis cómodo aos visitantes”.

O presidente da Deputación resalta a “visibilidade” internacional que proporciona a Ourense o Camiño Mozárabe e, nese contexto, o papel xogado pola Asociación Cultural de Amigos da Vía da Plata: “A súa labor é fundamental dentro da potenciación deste Camiño, transcendental para este goberno do mesmo xeito que impulsamos o Camiño de Inverno ou o Miñoto-Ribeiro”.

Manuel Baltar recalca o traballo da asociación: “Para a Deputación de Ourense é unha obriga colaborar con eles. Fixemos un encontro nacional de Amigos do Camiño de Santiago, e agora o prantexamento xa é facelo internacional. Temos o plácet da organización para desenvolvelo en Ourense, están traballando con moita ilusión e esforzo”.

Inauguración no Teatro Principal e actividades no Marcos Valcárcel

Nesta primeira reunión oficial tamén participaron os vicepresidentes Eligio Nieto e José Antonio Quintas, este último presidente do comité organizador. Manuel Baltar repasou cos directivos algúns dos detalles dun evento que reunirá a máis de 300 asociacións xacobeas procedentes de ata unha vintena de países. Unha cita que conta co apoio da Federación Española de Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago e mailo aval de corenta asociacións federadas, que aprobaron por unanimidade a proposta de Ourense como sede”. O congreso comezará o 20 de abril co acto de inauguración a celebrar no Teatro Principal, proseguirá con mesas redondas e conferencias no Centro Cultural Marcos Valcárcel, e rematará o domingo, día 23, cun acto relixioso na Catedral de Ourense.

“Este é todo un acontecemento para Ourense”, manifestou José Luis Rodríguez Cid, que agradeceu “o empeño e aposta do presidente da Deputación por este congreso, na liña de apoio total á nosa asociación e ao impulso da Vía da Plata. Se non fora por Manuel Baltar, isto non sucedería”. Para Rodríguez Cid o evento supón “un auténtico impulso para o Camiño e para o conxunto da provincia, xa que ademais dos relatorios e mesas redondas tamén haberá tempo para realizar visitas a lugares como a Ribeira Sacra, Allariz ou, Ribadavia, entre outros”.