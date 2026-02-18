Cursos del aula de formación del Gimnasio Marbel en defensa personal

El pasado sábado, 14 de febrero, se desarrolló en las instalaciones del Gimnasio Marbel (Cardenal Quevedo, 2 – bajo) un curso de Defensa Personal organizado por el Aula de Formación Permanente del departamento de esta especialidad de la Federación Gallega de Judo.

El objetivo es la promoción, entrenamiento, actualización y posibilidad de obtener el Cinturón Negro en esta disciplina. En ellas se explica la situación actual y métodos de defensa para ciudadanos en general y para miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad pública y privada.

Se trataron, entre otros temas, ‘Defensa y sueltas contra agarres’. Las jornadas son mensuales hasta fin de la temporada, a caballo entre Ourense y A Coruña.