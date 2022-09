A CHMS realiza traballos de restauración nas zonas afectadas polos incendios en Valdeorras

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), organismo autónomo dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, intensifica os traballos de restauración hidrolóxico-forestal nas zonas devastadas polos incendios deste verán na comarca de Valdeorras.

valdeorras | onda cero

“Primizamos os traballos de retirada de madeira e tapóns en zonas próximas a vivendas illadas e núcleos urbanos para evitar danos por inundacións ou avenidas. Por outra banda, para evitar que as cinzas sexan arrastradas, empregamos técnicas de bioenxeñería non invasivas e ambientalmente sostibles, como pequenos muros de pedra ou madeira e tiras de troncos e pólas, que impedirán o seu transporte ata o cauce do río”. Así o explicou José Antonio Quiroga, presidente da CHMS.

“Traballamos contra reloxo en zonas montañosas con fortes pendentes onde a cuberta vexetal se reduciu drasticamente, o que fai que en época de choivas intensas, como xa aconteceu nesta zona, o fluxo de líquidos e sólidos cara aos cauces dos ríos estea sen obstáculos. pode provocar problemas por arrastre e atascos augas abaixo da zona queimada” explicou Quiroga.

“Paralelamente, continuamos os traballos de restauración noutras zonas devastadas polo lume no Macizo Central e no Courel” concluíu o presidente. O conxunto de actuacións supón un esforzo investidor do Goberno de España que supera o medio millón de euros.