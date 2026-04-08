O BNG denuncia a situación do consorcio de bombeiros en Ourense

A inciativa ten por obxectivo que a Xunta de Galiza e a Deputación, como integrantes do Consorcio, asuman as súas responsabilidades, incrementen o cadro de persoal e melloren as condicións laborais e profesionais dos traballadores, “para poder atender un servizo esencial para a seguridade de toda a cidadanía e que non volva acontecer o que vivimos o pasado verán”, declarou Tabarés.
A iniciativa do BNG no Parlamento pon o foco no incumprimento dos acordos acadados hai máis de dous anos para mellorar as condicións laborais e reforzar o cadro de persoal, así como na paralización total da negociación co comité de empresa. Os nacionalistas reclaman ao Goberno galego que aclare o seu coñecemento da convocatoria de folga, a súa valoración como parte integrante do Consorcio e as medidas concretas que vai adoptar para resolver o conflito.
Ante a convocatoria de folga, Tabarés considera que a responsabilidade recae directamente nas administracións que integran o Consorcio e reclama unha resposta inmediata: “O persoal inicia esta folga en reclamación de medios, de efectivos e do cumprimento do acordado en 2023. Por iso esiximos á Xunta e á Deputación que asuman as súas responsabilidades, que incrementen o cadro de persoal e que melloren as condicións laborais e profesionais”.
A organización frontista advirte de que a situación actual está marcada pola falta de efectivos, con gardas por baixo dos mínimos establecidos de tres bombeiros por quenda en parques como Xinzo de Limia e O Carballiño, así como polo atraso na oferta pública de emprego comprometida para incorporar 17 novos profesionais, que segue sen executarse. A isto súmanse incumprimentos en materia retributiva, deficiencias na formación e a ausencia de diálogo coa representación dos traballadores.
Tabarés denuncia que as administracións responsables non extraeron conclusións da situación vivida o pasado verán en materia de incendios: “A Xunta e a Deputación non aprenderon nada do vivido o pasado verán en Ourense, con máis de 170.000 hectáreas calcinadas en 600 incendios, unha proporción de superficie queimada sen precedentes, con vivendas, explotacións e aldeas arrasadas que evidenciaron o desbordamento do dispositivo”.
O deputado do BNG sinala que, lonxe de reforzar o sistema de emerxencias, persisten as mesmas carencias estruturais: “Non se avanzou na comarcalización do parque de bombeiros, os GES seguen sen efectivos nin medios suficientes e continúan sen poder atender emerxencias en horario nocturno”.
A través desta iniciativa parlamentaria, o Bloque demanda á Xunta que desbloquee de inmediato o conflito laboral, cumpra cos compromisos adquiridos e garanta tanto a seguridade dos profesionais como a da veciñanza.