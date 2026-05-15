Alumnado ourensán gaña o "Desafío Científico" de Galiciencia

O gañador na categoría de Primaria foi o equipo “Os Ciberguardias”, formado por Bernal Vilela e Xabier Villar, do CEIP Bibei de Viana do Bolo (Ourense). Na categoría de primeiro a terceiro de Secundaria gañou o equipo “VortexVirtual”, integrado por Amelia Vázquez, Leire Sampedro e Alicia Ferreira, do Colexio Eduardo Pondal de Cangas (Pontevedra). E na categoría de cuarto de Secundaria a Bacharelato os vencedores foron “Tecnológicos”, do que forman parte Iker Gómez, Iago Vidal e Alba Moimenta, do IES García Barros da Estrada (Pontevedra).
Talleres para aprender a identificar riscos en internet e nas redes sociais
Entre as actividades que se están a desenvolver no marco da feira, o alumnado de Secundaria, Bacharelato e FP está a participar en varios talleres vencellados coa ciberseguridade. A través destas experiencias, búscase que a rapazada sexa consciente de que non son precisos grandes coñecementos técnicos nin contido sofisticado xerado por
Intelixencia Artificial para que nos enganen, para que rouben os nosos datos ou suplanten a nosa identidade. Así, aprenderon a identificar riscos en internet e nas redes sociais, a protexer a súa privacidade dixital e a recoñecer a desinformación e as noticias falsas. Os participantes nestes obradoiros aprenderon ademais que o noso cerebro é vulnerable á tecnoloxía, a cal que evoluciona con gran rapidez, ata o punto de que dispositivos de decodificación avanzada conseguen hackear a intimidade do pensamento humano