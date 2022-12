Aldara Meilán logra o campionato nacional de marcha de promoción

O resultado máis salientable foi o que protagonizaría a internacional lucense da Escola Atlética Aldara Meilán quen amosando a súa calidade lograba facerse comodamente co título de campioa de España Sub18 logo de invertir sobre a distancia dos 5 Km. un crono de 23:27 quitando prácticamente un minuto á segunda clasificada. Na mesma distancia e categoría bo papel tamén o de Natalia Rivas do Atletismo Valladolid que lograba o sétimo posto con 26:03.

O resto de actuación galega correu a cargo da tamén lucense do Lucus Caixa Rural Noa Abelleira que remataba no posto 19ª nos 3 km. Sub16 cun rexistro oficial de 16:22. Na categoría masculina Nicolás Collazo do Ames Atletismo con 26:54 entraba en meta no posto 17º nos 3 km. Sub16 e Pablo Sánchez da Atlética Lucense no 13º con 23:56 sobre os 5 km. Sub18.