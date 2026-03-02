El Aceites Abril Voleyourense compite hasta el final pero cae 3-1 en Astillero

El primer set marcó el tono del encuentro. El Aceites Abril Voleyourense compitió punto a punto y llegó a tener el control en varias fases del parcial, pero Astillero supo ajustar en el tramo final y cerrar por 27-25 tras un intercambio constante de ventajas.

Reacción y carácter en el segundo set.

El equipo ourensano mostró personalidad en el segundo parcial. Con mayor estabilidad en recepción (59% de positiva en el global del partido) y mejor toma de decisiones en ataque, logró imponer ritmo en los puntos finales y cerrar el set por 24-26, igualando el encuentro y manteniendo abiertas sus opciones.

La fase de saque, determinante

El tercer set estuvo condicionado por la presión desde el saque del conjunto cántabro. Astillero firmó 37 puntos en fase de saque por 26 del Aceites Abril Voleyourense, generando más situaciones de ruptura y dificultando la construcción ofensiva visitante. El parcial cayó por 25-16.

Un cuarto set competido hasta el tramo final

En el cuarto set el equipo volvió a entrar en partido, manteniendo equilibrio hasta el 20-21. Sin embargo, la mayor eficacia local en ataque (41% por 32% del Aceites Abril Voleyourense) terminó inclinando el parcial por 25-21 y cerrando el encuentro por 3-1.