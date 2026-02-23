El Aceites Abril Voleyourense cae 1-3 ante UCAM Torrejón en un partido muy competido.

El conjunto ourensano comenzó el partido con firmeza, imponiendo su ritmo en el primer set y cerrándolo con claridad por 25-16, gracias a una buena presión desde el saque y eficacia en ataque.

Sin embargo, UCAM Torrejón reaccionó en el segundo parcial, elevando su nivel de continuidad y aprovechando su eficacia ofensiva para igualar el encuentro con un 13-25.

El tercer set mantuvo una dinámica equilibrada en los primeros compases, pero el conjunto madrileño supo gestionar mejor los momentos clave y cerró el parcial por 20-25, colocándose por delante en el marcador.

El cuarto set fue el más disputado del encuentro. El Aceites Abril Voleyourense compitió hasta el final, llegando a un desenlace muy ajustado que terminó resolviéndose por 25-27 a favor de UCAM Torrejón, certificando el 1-3 definitivo.

A pesar del resultado, el equipo mostró carácter competitivo y capacidad para disputar tramos del partido ante un rival de alto nivel.