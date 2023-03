Aberto o programa de Termalismo Social da Deputación de Ourense

Abriuse o prazo de presentación de solicitudes para o Programa de Termalismo Social 2023 da Deputación de Ourense, e máis de medio millar de persoas xa solicitaron e confirmaron a súa praza no programa nas primeiras 48 horas. As reservas realizadas nos primeiros dous días supoñen máis de 100.000 euros de ingresos para os balnearios da provincia. As solicitudes xestiónanse a través de internet, no mesmo momento que a persoa interesada solicítaa xa obtén a reserva de praza; só en 2 días xa hai confirmadas prazas para todos os meses do ano en todos os balnearios da provincia participantes.

As prazas confirmadas correspóndense con solicitudes realizadas por persoas residentes en 10 comunidades diferentes, que por orde de maior a menor número de solicitudes presentadas son: Galicia, Madrid, Castela e León, Asturias, Cataluña, Castela e A Mancha, Euskadi, Andalucía, Illas Canarias e Murcia. En termos de provincias de procedencia, o número supera as 25, sendo a provincia de Madrid xunto á de Ourense da que máis solicitudes recibíronse. A pesar de que o prazo abriuse o mércores 22 de febreiro, xa se podía solicitar praza para esta mesma semana e así o fixeron máis de 50 persoas, o resto das solicitudes distribúense de marzo a decembro, sendo o segundo trimestre, de momento, o máis solicitado.

Avisos dixitais dirixidos a máis de 10.000 persoas

A celeridade na resposta das persoas interesadas ante a apertura do prazo débese en gran parte ao sistema dixital de avisos que todos os anos realízase o mesmo día de apertura de prazo desde a institución provincial. Na web www.termalismourense.com, a mesma desde a que se pode solicitar a praza no Programa, as persoas interesadas poden rexistrarse e autorizar o aviso de apertura de prazo. Das máis de 10.000 persoas subscritas, o 55% abriron o aviso dixital desde o seu envío, e o 20% xa accederon á web para consultar a información relativa á convocatoria deste ano.

Nos últimos cinco días a web do programa contabilizou 60.270 visitas, sendo o tempo medio de permanencia na mesma de arredor de 3 minutos, un 60% dos accesos realízanse a través de móbiles, un 35%, de ordenadores e un 5% a través das tablets.

Un programa social pensado en dar as maiores facilidades para presentar as solicitudes

Nos seus once anos de traxectoria, o programa de Termalismo Social da área de Benestar da Deputación de Ourense apostou por ofrecer o maior número posible de alternativas e facilidades á hora de presentar a solicitude, sendo conscientes de que o programa xestiónase unicamente a través de administración electrónica e isto pode supoñer unha barreira de acceso.

Por iso o programa permite catro vías para presentar a solicitude. A primeira está pensada para aquelas persoas que dispoñen de ordenador ou dispositivo electrónico e dun certificado dixital para presentar directamente a solicitude ao rexistro electrónico provincial, sempre que o certificado dixital sexa o da persoa solicitante.

​A segunda vía está pensada para as persoas ​que carecen de certificado dixital, que poden cubrir a solicitude nun ordenador pero non poden presentala dixitalmente ante a administración electrónica. Para iso habilitouse a posibilidade de que impriman a solicitude e diríxanse a unha oficina de Correos para que a través do sistema ORVE preséntena, ou ben acudan presencialmente a un rexistro electrónico de calquera administración pública.

Como terceira vía, para aquelas persoas que carecen de ordenador, poden dirixirse presencial ou telefonicamente ao balneario no que quere desfrutar do programa que actuará como entidade colaboradora da administración provincial. Por último, como cuarta vía queda a posibilidade de realizar a solicitude desde as oficinas da área de Benestar da Deputación de Ourense, desde onde teñen as persoas interesadas teñen a posibilidade de ser atendido e que se lle cumprimente e presente a solicitude.