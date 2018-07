De Lara investiga 18 viajes del exalcalde

A Pilar de Lara le llamó la atención el trasvase de puestos de trabajo entre el Concello de Ourense y la empresa concesionaria Aquagest que protagonizaron las parejas del exalcalde, Francisco Rodríguez, y del exresponsable para Galicia de la sociedad, Henry Laíño; contratadas ambas en fechas cercanas. Los cuatro eran "amigos", según la declaración del socialista. En el auto previo a su citación por presunto blanqueo, en mayo de 2013, la jueza entendía que el político "no solo se habría beneficiado ilícitamente de las empresas del grupo Vendex, sino que existirían indicios para pensar que habría tratado de beneficiar" a la sociedad , donde ·trabaja todavía en la actualidad su compañera sentimental", la también imputada Mercedes Astorga, y "en la que igualmente trabajó su hijo presuntamente en pago por los favores prestados"

Según la juez "una de las tónicas" de la sociedad del agua es "la contratación de personal próximo, amigos o familiares de políticos donde tienen intereses contractuales". Pero en Ourense, entiende, "los hechos se agravan al darse la circunstancia de que la mujer" de Laíño, que fuera delegado provincial y luego ascendió a jefe de Galicia, "trabajaba en el Ayuntamiento de Ourense, como responsable de servicios hídricos en un ayuntamiento" en el que la mercantil, "directa e indirectamente como participe de Aquaourense tiene importantes intereses". La esposa de Laíño, P.S.S., tomó posesión de su puesto de interina en julio de 2008 y cesó por baja voluntaria en octubre de 2012, según certificó el Concello. Astorga está en Aquagest desde 2009.

Algunas de las indagaciones de la juez de Lugo para tratar de determinar si el exregidor pudo recibir sobornos de la sociedad se centraron en viajes y alojamientos en hoteles, y en quién los pagó. Tampoco descartó, dado el caudal de ingresos en efectivo en cuentas del exalcalde, su hija y su compañera, que Aduanas cifró en casi 284.000 euros "sin aparente justificación", que el socialista "haya podido percibir dinero también de esta empresa", señala la magistrada.

En julio de 2013, La Policía Judicial de Lugo puso en su mesa un listado de desplazamientos y hospedajes de varios de los principales imputados en la macrocausa y otras personas. En lo que respecta a Rodríguez, la Guardia Civil informó de 18 hospedajes entre 2005 y 2009, todos en España, si bien 6 de ellos podrían no guardar relación con la Pokemon al referirse al periodo anterior a que fuera alcalde. La magistrada vio el análisis "incompleto" al no incluirse solo las llegadas pero no las salidas de España pese a "viajes que constan han sido realizados, incluso por manifestaciones de los propios imputados". Por eso reiteró su petición de datos a la Comisaría General de Policía Nacional Los dos cuerpos manejan bases de datos distintas. En los últimos tomos conocidos de la Pokemon no consta el informe de respuesta sobre las salidas del país.

Las pesquisas sobre viajes relacionados con la empresa del agua aún siguen en marcha a estas alturas, transcurridos ya 18 meses desde que el exregidor fue detenido al estallar la causa. La pasada semana, la instructora requirió las facturas emitidas a favor de Aquagest y su filial Labaqua en las que figure como pasajero/viajero Francisco Rodríguez, y en concreto las de 4 viajes a Barcelona y 2 a Oviedo entre los años 2007 y 2009.

La magistrada siguió, según el auto previo al interrogatorio de Francisco Rodríguez en junio de 2013, la pista del propio Laíño. "Es el que ha reconocido todas estas relaciones y entramados , admitiendo igualmente haber pagado varios gastos de viajes y establecimientos hosteleros al que fuera alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, algunos de ellos en establecimientos de cinco estrellas , como es el Hotel Balneario Las Caldas, de Asturias". Según la Guardia Civil, estuvo por última vez en julio de 2009.

En su segundo interrogatorio, un mes después del registro de su casa, el exalcalde investigado por siete presuntos delitos reconoció no haber pagado alojamiento de algunas estancias e invitaciones del empresario imputado. Pero lo atribuyó a la relación de amistad de los varones y de sus parejas, que eran conocidas desde hacía años al compartir zona de origen, Verín. El exregidor negó haber influido para que la esposa de Laíño entrara a trabajar en el Concello y, sobre la contratación de su hijo hasta finales de 2011 en las oficinas de Oviedo, dijo que se trataba de un empleo temporal de "formación" que solo duró 8 meses.

De Lara no alude en el auto a posibles gratificaciones en forma de viajes de otras empresas ni en el análisis de la Policía Judicial consta que el exalcalde se subiera a un avión. Pero tras imputar a Rodríguez por el presunto delito de blanqueo. Lo interrogó por viajes supuestamente costeados por Copasa (en alusión a la concesionaria de la basura, Ecourense, de cuya UTE forma parte la constructora, su filial Geseco y FCC). Rodríguez negó que fueran gratificaciones.

Sí admitió una estancia de una semana en Salvador de Bahía, en Brasil, que fue costeado por empresarios locales "relacionada con Copasa". El exregidor admitió que "no pagaron nada". Aunque llegó a declara que "nadie sabía que iba allí como alcalde", acudió con su pareja con la finalidad de "vender la imagen de Ourense en un momento de promoción del turismo, el termalismo y la llegada del AVE".