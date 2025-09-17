Constituida na Deputación de Ourense a Mesa do Comercio

A Deputación, a través do Inorde, pon en marcha a mesa local do comercio de Ourense que asume as funcións que lle corresponden á administración local, de aqueles concellos da provincia que non teñan un mínimo de vinte comercios minoristas ou non conten con asociacións de comerciantes. O encontro, presidido por Rosendo Fernández, presidente do Inorde e deputado de Representación Institucional, contou coa participación do director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén; da presidenta da Federación de Comercio de Ourense, Beatriz Gómez; da tesoureira de Asociación de Consumidores e usuarios do Ribeiro (ACUR), Julia Gómez; e da xerente do Inorde, Emma González, actuando como secretario, Juan Marquina, secretario da Deputación. As funcións destas mesas locais son: informar das campañas de promoción do comercio que se financien con fondos públicos, así como actuar como órgano consultivo do concello en aquelas cuestións relacionados co comercio minorista do municipio, entre outras. Cabe destacar que o compromiso e apoio do goberno provincial a prol do comercio local e dos comerciantes de Ourense, materializado desde o ano 2022 a través dunha convocatoria de axudas a asociacións de comerciantes da provincia para colaborar nas accións de dinamización e promoción do comercio local.