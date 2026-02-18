Xustiza

Condenado por agresión sexual á súa parella por fiumes

A condena foi de 12 anos e 9 meses

Paco Sarria

Ourense |

xulgados de ourense
xulgados de ourense | La voz de galicia

A Audiencia Provincial de Ourense condenou a 12 anos e nove meses de cárcere a un home de nome Julián por agresión sexual e un delicto de lesión cometido contra a súa parella sentimental no domicilio que compartían.

Tamén o condena a unha orde de alonxamento da víctima a 500 metros, así como a unha medida de liberdade vixiada durante sete anos unha vez cumprida a condea de cárcere.

Asemade deberá pagar 400 euros polas lesión físicas e outros 7 mil polos danos morais.

Os feitos ocorriron na noite do 13 de abril do 2024, cando o condenado, nun ataque de fiumes, reprochou á muller ter supostas relacións con outros homes,

A sala lembra no fallo que para que exista agresión sexual non é preciso que a resistencia da víctima sexa heroica.

