BNG pregunta pola non apertura do CAPD de Ourense

O BNG pide explicación á Xunta de Galicia por que permañece pechado, transcorridos dous meses dende a súa adxudicación, o Centro de Atención a Persoas Maiores con Discapacidade (CAPD).

A deputada ourensá no Parlamento galego, Noa Presas, acusa ó executivo galego de falla de dilixencia, e pide transparencia sobre os arranxque ainda están a realizarse no interior do inmoble.

Pregunta tamén Presas “si non tivo suficiente o Partido Popular con castigar a Ourense sen un centro de xestión pública e directa”.