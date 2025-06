Repasamos ciclos e propostas educativas de interese co director do centro, Javier González, a quen acompañaron o xefe do departamento de automoción, Víctor Valado e o xefe do novidoso departamento de Instalación e Mantemento, Raúl Vasalo. Entre as novidades para o próximo curso estará a formación profesional no manexo de drons.