Se nos va la Olla

O xeado de Pulpo de La Central Heladera

Foi unha das sorpresas no salón Conxemar e seguro que moitos ourensáns teñen curiosidade por probar o xeado artesán de pulpo que La Central Heladera presentou no recinto feiral vigués (IFEVI). No espacio Se nos va la Olla, Paco Sarria e Rubén Amorín falaron hoxe delo con María José Caldelas.