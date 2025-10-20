La Brújula de Radioestadio Ourense 20/10_2025

Victoria do Ourense, derrotas de Arenteiro e Ourense CF

Chegou a primeira victoria do Ourense na 2 RFEF, caeron os dous equipos de 1 RFEF (Arenteiro e Ourense CF), tamén perderon os nosos representantes na terceira

Onda Cero Ourense

Ourense |

Fin de semana deportiva

Resultados dos equipos ourensáns de fútbol

Primeira Federación

  • Mérida 3 - Arenteiro 1
  • Ourense CF 1 - Real Madrid Castilla 3

Segunda Federación

  • Ourense 1 - Langreo 0

Terceira Federación

  • Barco 1 - Gran Peña 2
  • Somozas 3 - Barbadás 0

Preferente Galicia - Grupo 2

  • Sporting Celanova 2 - Cented Academy 0
  • Antela 1 - Pontevedra B 0
  • Cultural Areas 2 - Atlético Arnoia 1

Liga Nacional Xuvenil

  • Pabellón 2 - Lugo B 1
  • Arteixo 2 - Ourense 2
  • Conxo Santiago 1 - Ourense CF 0

Primeira división galega femenina

  • Atlético San Pedro 5 - Arenteiro 0
  • Xallas 1 - Rosalía 1
Resultados dos equipos ourensáns (Polideportivo)

3 FEB de baloncesto

  • Solgaleo Bosco Salesianos 79 - Caja Rural Reino de León 69

Fútbol Sala - 1ª división femenina

  • Ourense Ontime 5 - Torcal 4

Fútbol Sala - 2ª división femenina

  • Bembibre 5 - Ourense Ontime B 1
  • Mioño 1 - Estrela Futsal Cortegada 7

Balonmán - 1ª división masculina

  • Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal 31 - Balonmán Cañiza 30

Voleibol - Superliga Femenina 2 Grupo A

  • Leganés 3 - Aceites Abril Voleyball Ourense 0
