Victoria do Ourense, derrotas de Arenteiro e Ourense CF

Fin de semana deportiva
Resultados dos equipos ourensáns de fútbol
Primeira Federación
- Mérida 3 - Arenteiro 1
- Ourense CF 1 - Real Madrid Castilla 3
Segunda Federación
- Ourense 1 - Langreo 0
Terceira Federación
- Barco 1 - Gran Peña 2
- Somozas 3 - Barbadás 0
Preferente Galicia - Grupo 2
- Sporting Celanova 2 - Cented Academy 0
- Antela 1 - Pontevedra B 0
- Cultural Areas 2 - Atlético Arnoia 1
Liga Nacional Xuvenil
- Pabellón 2 - Lugo B 1
- Arteixo 2 - Ourense 2
- Conxo Santiago 1 - Ourense CF 0
Primeira división galega femenina
- Atlético San Pedro 5 - Arenteiro 0
- Xallas 1 - Rosalía 1
Resultados dos equipos ourensáns (Polideportivo)
3 FEB de baloncesto
- Solgaleo Bosco Salesianos 79 - Caja Rural Reino de León 69
Fútbol Sala - 1ª división femenina
- Ourense Ontime 5 - Torcal 4
Fútbol Sala - 2ª división femenina
- Bembibre 5 - Ourense Ontime B 1
- Mioño 1 - Estrela Futsal Cortegada 7
Balonmán - 1ª división masculina
- Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal 31 - Balonmán Cañiza 30
Voleibol - Superliga Femenina 2 Grupo A
- Leganés 3 - Aceites Abril Voleyball Ourense 0