O Melilla volve á senda da vitoria ante o Ourense Ontime

O Ourense Ontime adiantouse no primeiro minuto de xogo, cun gol de Chiky recibindo un pase preciso de Candela, para plantarlle cara ao Bía da Silva e marcar o primeiro tanto. Morenín buscou cambiar o rumbo do partido con todo moi preto e un pouco máis tarde conseguiu empatar, cun gol de Silvina dende a frontal no perfil esquerdo tras un pase de Ana Luiza. A lesión de Juliana no Torreblanca cortou o desenvolvemento do xogo e viuse obrigada a abandonar o pavillón, aínda que pola súa conta. A tres minutos do descanso, Silvina, dende a frontal da área cun disparo cruzado a media altura, conseguiu transformar a luz a favor das xogadoras do Melilla.

Pouco despois da reanudación, cun disparo directo tras unha falta, Amandinha conseguiu marcar o terceiro gol do Torreblanca. Pouco máis tarde, Chiky despexou cara á súa propia meta, desviando un remate dunha falta exterior tirada por Amandinha. Candela dende a frontal cun pase de Marta conseguiu recortar diferenzas e minutos despois, Candela movéndose por diante cun pase de Chiky conseguiu meter a Ontime de cheo na loita pola vitoria. Nun rápido contragolpe do Torreblanca, Bía conseguiu avanzar metros pola banda dereita para culminar cun disparo á escuadra alta e marcar o quinto tanto para o conxunto morenín.

O Ourense Ontime cometeu a súa quinta falta a menos de catro minutos do final e Sara Moreno foi expulsada, permitindo aos melillenses a superioridade numérica no campo, que aproveitou para marcar o sexto por medio de Lydia. Os ourensáns apostaron polo xogo de cinco en busca dunha reacción. Nos últimos compases, Sara Soares evitou o sétimo gol local nun remate de dez metros de Lydia.

Torreblanca: Bía da Silva; Amandinha, Bía, Lydia y Ana Luiza (quinteto inicial). También jugaron, Jhennif, Silvina, Jane, Nerea y Juliana.

Ourense Ontime: Sara Soares; Zaide, Sara Moreno, Chiky y Marta (quinteto inicial). También jugaron, Candela, Raquelilla, Vero, Clara Fernández y Jenny Lores.

0-1, min. 1 Chiky

1-1, min. 8 Silvina

2-1, min. 17 Silvina

3-1, min. 21 Amandinha

4-1, min. 23 Chiky (propia puerta)

4-2, min. 26 Candela

4-3, min. 30 Candela

5-4, min. 35 Bía

6-4, min. 37 Lydia