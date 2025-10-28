Manuel Pardo:"Hai que promover políticas para un rural con futuro"

Manuel Pardoexplicou que está a facer a administración autonómica ó respecto en relación coas xornada "Acuerdo Rural Liderando la Transición desde los Municipios Rurales" que teñen lugar na cidade.
O delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Manuel Pardo, tamén repaso a actividade desenvolvida pola Xunta en relación co CIFP Santa María de Europa, a nova biblioteca do IES Aquis Querquenis de Bande e co Plan de Vontariado desenvolvido para paliar as consecuencias da vaga de lumes de agosto pasado.