Más de Uno Ourense

Festas do Pemento en Oimbra e Arnoia, e da Anguía en Castrelo

O espacio Se nos va la Olla, con Paco Sarria e Rubén Amorín, viaxou este venres a varios concellos con festas gastronómicas, como as do pemento en Arnoia e Oimbra, a Anguía en Castrelo do Miño e a de A Serra.